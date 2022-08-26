اليمن .. تفكيك شبكة للتجسس جندها الحوثي في مديريات الساحل الغربي

مليشيا الحوثي الإرهابية تعمل ومنذ نشأتها وبالتعاون مع أعداء الوطن العربي علي تفكيك المجتمع اليمني والسيطرة عليه لصالح الدولة الفارسية التي تنفق عليها أموال طائلة لتحقيق أغراضها في السيطرة علي تلك الدولة الهامة والتي تطل علي سواحل بحرية هامة.

اعتقال عناصر شبكة التجسس

فإن يقظة الأجهزة الامنية في اليمن؛ نجحت الأجهزة الأمنية في اليمن في تفكيك واعتقال عناصر شبكة تجسس جندها الحوثيون للعمل لصالحهم في مديريات الساحل الغربي.

7 مدنيين

وبحسب ما أفاد به الإعلام العسكري للقوات اليمنية المشتركة؛ في بيان له فقد ضمت الشبكة 7 مدنيين وهم إبراهيم علي شكور القدسي من أبناء محافظة تعز ويسكن في مدينة الحديدة، مختار محمد أحمد المحزفي من محافظة تعز ويعمل في مدينة المخا، عايش عمر قاسم قشاش من أبناء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، القذافي إبراهيم علي سالم عسيلو من مديرية «ذو باب» بمحافظة تعز، عبده عوض محمد غولي من مديرية حيس بمحافظة الحديدة، عبد الله سالم أحمد دنو من مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وعبده محمد عواض النهاري من مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

تنفيذ أنشطة إرهابية

وأقر أعضاء الشبكة التجسسية في اعترافات بثها الإعلام العسكري اليمني بتورطهم في التجسس ونقل معلومات عن حركة القوات المشتركة في الساحل الغربي للحوثيين، حيث فضحت اعترافاتهم علاقاتهم بقيادات في ما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات" الحوثي، وتكليف بعضهم بمهمات تتجاوز التجسس إلى تنفيذ أنشطة إرهابية خبيثة تضر بالوطن والمواطنين .

جهاز أمن ومخابرات الحوثي

كما بينت هوايات عناصر الشبكة التجسسية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية أنهم قادمون من محافظات يمنية عديدة للعمل في المديريات والمناطق المحررة في الساحل الغربي قبل أن يتم استغلال الحوثيين ظروف كل منهم الصعبة لتجنيدهم كشبكة تجسس وربطهم بما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

ضبط 7 خلايا خلال عامين

ويأتي الكشف عن الشبكة ضمن 7 خلايا تم ضبطها خلال العامين الماضيين وأزاح الإعلام العسكري للقوات المشتركة الستار عنها أخيرا، بينها 3 خلايا تهريب بحري من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري الإيراني.