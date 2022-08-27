تعويض مادي ومعنوي.. وزير الطيران يعتذر لـ راكب عن تلف حقيبته بمطار القاهرة

اكتشف راكب قادم من الخارج، لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي، تلف حقيبة السفر الخاصة به، بعد وصوله على متن رحلة مصر للطيران، على الفور تم تحرير محضر بواقعة فقد الحقيبة، وفوجئ بعدها باتصال شخصي من الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، يتدخل لحل أزمته.

وبحسب ما ذكره الراكب، خلال منشور دونه على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، الذي يبين أنه يعمل أستاذا جامعيا، حول تفاصيل الواقعة، قال : "وصلت أمس إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة شركة مصر للطيران، وعند وصولي إلى المطار اتجهت لاستلام حقيبة السفر الخاصة بي من على سير الحقائب والأمتعة وعند رؤية حقيبتي صُدمت صدمة كبيرة جداََ لرؤية حقيبة السفر تالفة تماماََ هي وكل محتوياتها".

وتابع الراكب: "على الفور اتجهت إلى موظف خدمة الأمتعة بالمطار التابع لشركة مصر للطيران وأجريت محضراََ بالواقعة لإثبات الحالة التي كانت عليها الحقيبة، وأيضاََ قمت بتقديم شكوى لإدارة مطار القاهرة الدولي، ثم بعد ذلك غادرت المطار متجهاََ إلى بيتي".

وأضاف الراكب "عند وصولي للبيت مباشرةََ تلقيت مكالمة من رقم (غير معروف) وعند فتح المكالمة قال لي المتحدث بالحرف (الدكتور أحمد المحلاوي معايا - رديت بنعم يا فندم، فقال لي مع حضرتك الفريق محمد عباس وزير الطيران وأنا بعتذر بشدة لحضرتك عما حدث لحقيبة سفرك وقد أصدرت أوامر للمسئولين بشركة مصر للطيران بأن يقوموا بتعويضك عما حدث تعويضاََ مادياََ ومعنوياََ لأن هدفنا بوزارة الطيران وشركة مصر للطيران (الشركة الوطنية) في ضوء اتجاه الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس هو رضاء وسعادة العملاء وجميع المتعاملين وتقديم خدمة بأعلى مستويات الجودة العالمية للمواطن المصري).

وذكر الراكب في المنشور الذي شاركه مع متابعيه على السوشيال ميديا: "بعد إغلاق المكالمة تلقيت ثلاثة مكالمات من ثلاث مسئولين بشركة مصر للطيران، وقالوا لي جميعاََ أن الشركة بتعتذر بشدة لحضرتك عما حدث وأن الشركة ستعوض حضرتك بأي تعويض يُرضيك مادياََ ومعنوياََ مهما كان وأن أهم شئ هو رضاء وسعادة عملاء شركة مصر للطيران".

وعبر الراكب عن مدى سعادته، بالتصرف المفاجئ الذي حدث معه، من وزير الطيران المدني بشخصه، وقال" الدرس المستفاد هو أن مصر بالفعل تتغير للأفضل، ولم يحدث من قبل بأي دولة في العالم أن وزير يتصل بنفسه بالمواطن بعد تقديم شكواه بدقائق معدودة ليعتذر له.. وهذا يثبت بأن القيادة السياسية لمصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تختلف عن أي عصور مضت وترفع شعار المواطن المصري أولاََ وأبداََ ودائماََ".