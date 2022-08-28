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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رضا عبد العال: فايلر سبب نجاح موسيماني .. وقمصان أفضل من سواريش

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال

وجَه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الإنتقادات لكل من يؤيد عودة موسيماني لتدريب الأهلي الموسم المقبل، في ظل الإخفاقات المستمرة للقلعة الحمراء مع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الحالي للفريق .

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : 
" نجاحات موسيماني مع الأهلي كانت بسبب السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء ، فقد تسلم الأول فريق جاهز من الأخير ، ولم يضف أي شيء خلال تواجده ، كما أن أي مدرب للمارد الأحمر يمكنه تحقيق البطولات ".

وأضاف : " كنت أتمنى استمرار سامي قمصان على رأس القيادة الفنية للأهلي ، بدلاً من التعاقد مع ريكاردو سواريش ، وحال استمراره ، كان سيستمر الأهلي في المنافسة على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة ".

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