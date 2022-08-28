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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة كفاح سلمى الشماع وبدايتها في التليفزيون بـ 17 جنيهاً |نوستالجيا

سلمى الشماع
سلمى الشماع

يوافق اليوم الأحد 28 أغسطس، عيد ميلاد الإعلامية الكبيرة سلمى الشماع، فهي تحتفل اليوم بعامها الـ 74، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1948. 

تعتبر سلمى الشماع من أبرز الإعلاميات اللاتي يتمتعن ببصمة ناجحة في مجال الإعلام، وتخصصت فى تقديم برامج المنوعات، ومن أشهر برامجها برنامج «زوووم»، الذي كان يذاع فى الثمانينيات والتسعينيات، والذى فاز بجائزة فى مهرجان الإذاعة والتليفزيون، وبعد ذلك تولت رئاسة قناة النيل للمنوعات، منذ افتتاحها، والتى أصبح اسمها الآن نايل لايف.

سلمى الشماع وبداية عملها الإعلامي

وقبل 4 سنوات، قالت الإعلامية سلمى الشماع، إنها نجحت في إحدى المسابقات الخاصة بالتليفزيون، بعدما كانت تعمل بجريدة الأهرام وتتقاضى أكثر من 45 جنيها شهريا.

وأشارت سلمى الشماع، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، إلى أنها تنازلت عن وظيفتها في جريدة الأهرام لـ تعمل على شاشة التلفزيون بمقابل يصل لـ 17 جنيها.

وتابعت الإعلامية سلمى الشماع، إنها لم تكن تفكر من قبل في العمل بالمجال التلفزيوني أو الإعلامي خلال عملها بالأهرام، ولكنها فرحت بالعمل مع قامات كبرى داخل ماسبيرو.

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