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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه الشرقية تعلن انتهاء التدريب الصيفي لطلاب الجامعات بقطاع تكنولوجيا المعلومات

صدى البلد

أعلن المهندس عامر كمال ابوحلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عن انتهاء تنفيذ برامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات التى تنظمها الإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

وقال إنه تم تدريب الطلاب بمواقع العمل المختلفة لتحقيق أقصي إستفادة من التدريب في المجالات المختلفة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، (الشبكات و آمن المعلومات _ البرمجيات و قواعد البيانات)، في اطار دور الشركة ومسؤولياتها المجتمعية لخدمة أبناء المحافظة.
 

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و أضاف "عامر" أن مثل تلك البرامج تأتى تأكيدا علي أهمية دور الشباب في المجتمع، فهم ثروة قومية يجب استغلالها بالشكل الأمثل، ودور التدريب في الوقت الراهن وضرورة التركيز على توفير برامج التدريب اللازمة في المجالات المختلفة والعمل على تعزيز قدرات وتنمية مهارات الشباب.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتقديم كافة أوجه الدعم للشباب وتحقيق رؤية مصر المستقبلية للتنمية، بإشراف الإدارة العامة للتدريب.

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