مساعد وزير التموين: إتاحة كبيرة لكافة السلع الاستراتيجية في الأسواق على مستوى الجمهورية|فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول وزير التموين ، إن هناك اتاحة كبيرة لكافة السلع الاستراتيجية في الأسواق على مستوى الجمهورية ، موضحا أن دور وزارة التموين هو توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري ، وتكوي احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية ؛ لمواجهة الأزمات العالمية

وتابع مساعد وزير التموين ، خلال استضافته في برنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة السابقة من تكوين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية ، وعددهم 8 سلع ، مثل القمح والفول والسكر .

وأردف مساعد وزير التموين ، أن مصر لم تشهد زيادة سعرية كبيرة في السلع كما حدث في الدول الأوروبية ، موضحا أن الدول المتقدمة لا تكون احتياطي من السلع لأن قدرتها واسعة من الاستيراد.

احتياطي السلع الاستراتيجية في مصر

وأكمل ، أن احتياطي مصر من القمح وصل لـ 7 شهور ، لأن الحكومة استطاعت تنويع مصادر الامداد لها من دول مختلفة .

واسترسل : مصر تستهلك 23 مليون طن من القمح سنويا ، بنسبة 55 % قمح مستورد ، ويعد القمح أهم سلعة استراتيجية للمواطن المصري.