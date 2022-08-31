3 بدائل سوبر لخلافة محمود علاء في الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولو الزمالك حددوا 3 أسماء لتدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل لخلافة محمود علاء بعد الاستقرار على رحيله.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،وحدد مسئولو الزمالك بالترتيب أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي ومصطفى الزناري لاعب فريق طلائع الجيش إلى جانب عودة محمود شبانة من الإعارة من الاتحاد السكندري كخيار أخير.

أزمة محمود علاء مع الزمالك

وأتم شبانة، محمود علاء لديه أزمة كبيرة في إنصاته للجماهير والانتقادات وهو ما يؤثر بشكل كبير جدًا على تركيزه مع الزمالك.