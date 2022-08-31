في كل بيت .. مشروب شهير ورخيص الثمن تناوله يوميًا يطيل العمر

توصلت دراسة حديثة نُشرت في دورية "Annals of Internal Medicine" إلى أن تناول الأشخاص أكثر من كوبين من الشاي يوميا يجعلهم يعيشون لفترة أطول من غيرهم وذلك بغض النظر عن طريقة تناوله ، وما إذا كان الأشخاص يتناولونه باردًا أو ساخنًا أو سادة أو بالحليب أو بالسكر.

فوائد الشاي الأسود

وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، قامت الدراسة التي رأسها فرناندو رودريجيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد

وقد قامت الدراسة على 500 ألف رجل وامرأة ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، وقال 85% منهم إنهم يشربون الشاي بانتظام وخاصة الشاي الأسود.

يقلل من فرص الوفاة



ووجد الباحثون أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يوميًا يقلل من احتمالية الوفاة في منتصف العمر، والحماية من بعض الأمراض مثل القلب والأوعية الدموية، وذلك بنسبة تتراوح بين 9% و13%.

لا تثبت الدراسة بشكل قاطع أن الشاي هو سبب انخفاض الوفيات المبكرة لشاربيه، لأنه لا يمكن استبعاد العوامل الصحية الأخرى المرتبطة باستهلاك الشاي.