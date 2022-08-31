عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في كل بيت .. مشروب شهير ورخيص الثمن تناوله يوميًا يطيل العمر

صدى البلد

توصلت دراسة حديثة نُشرت في دورية "Annals of Internal Medicine" إلى أن تناول الأشخاص أكثر من كوبين من الشاي يوميا يجعلهم يعيشون لفترة أطول من غيرهم وذلك  بغض النظر عن طريقة تناوله ، وما إذا كان الأشخاص يتناولونه باردًا أو ساخنًا أو سادة أو بالحليب أو بالسكر.

فوائد الشاي الأسود

وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية،  قامت الدراسة التي رأسها  فرناندو رودريجيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد 

وقد قامت الدراسة على 500 ألف رجل وامرأة ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، وقال 85% منهم إنهم يشربون الشاي بانتظام وخاصة الشاي الأسود.

بدون فرهدة.. في 3 أسابيع رجيم سريع جدا للبطن والأرداف

بدون رجيم قاسي أو فرهدة .. في 3 أسابيع تخلصي من وزنك الزائد للأبد

يقلل من فرص الوفاة


ووجد الباحثون أن شرب كوبين على الأقل من الشاي يوميًا يقلل من احتمالية الوفاة في منتصف العمر، والحماية من بعض الأمراض مثل القلب والأوعية الدموية، وذلك بنسبة تتراوح بين 9% و13%.

 لا تثبت الدراسة بشكل قاطع أن الشاي هو سبب انخفاض الوفيات المبكرة لشاربيه، لأنه لا يمكن استبعاد العوامل الصحية الأخرى المرتبطة باستهلاك الشاي.

فوائد الشاى فوائد الشاى الأسود الوفيات المبكرة تناول الشاى مخاطر الشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

موضوعات متعلقة

سعر الواحدة 500 جنيه.. حكاية أغلى أنواع البيض في العالم وفوائده الخرافية

الكيلو بـ70 ألف جنيه.. حكاية أغلى نوع مانجو في العالم وفوائدها الخرافية

ترشيحاتنا

خدمات|مواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار واللحوم وحالة الطقس اليوم الأربعاء 31 أغسطس

هل أصبح مزاج المصريين في خطر؟|الشاي يثير مخاوف الملايين وهذا ما يحدث

على قد الإيد.. شيفروليه لانوس موديل 2012 بـ100 ألف جنيه| اعرف المواصفات

هل يجوز الحصول على شهادة استثمار وأخذ قرض بضمانها؟.. أمين الفتوى يجيب

سيف زاهر يفجر مفاجأة: سواريش رحل عن تدريب الأهلي بنسبة 150%|فيديو

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سابه غرقان في دمه.. تفاصيل مصرع اليوتيوبر "أحمد ميرندا"|وانهيار والدته:عايزة حق ابني

كراهية لليهود.. اعتداء صبي أمريكي على رجلين من السامية بمطفأة حريق |شاهد

مفاجأة.. 4 أسباب منعت تكريم وليد سليمان بالمباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ