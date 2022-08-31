وفاة الإعلامي جلال عوارة.. 5 معلومات عن المذيع الراحل

صدمت وفاة الإعلامي جلال عوارة صباح اليوم، زملاءه في الهيئة الوطنية للإعلام، حيث أعلنت أسرة جلال عوارة المذيع بالتليفزيون المصري وعضو مجلس النواب الأسبق عن دائرة طنطا وفاته عن عمر يناهز 50 عامًا.

ونعى زملاء جلال عوارة، الراحل الذي عُرف بينهم بحسن السيرة والخلق وكان مهمًا على الدوار بقضايا ماسبيرو والإعلام المصري حتى من خلال الفترة التي قضاها نائبًا في البرلمان عن دائرة طنطا.

ومن المقرر تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد عوارة بمدينة طنطا اليوم على أن يقام العزاء غدا.

ونعى الإعلامي الكبير مجدي أبو عمير الراحل جلال عوارة، حيث قال: رحم الله الفقيد ، كان مدافع عن ماسبيرو في لجنة الثقافة والاعلامي بمجلس النواب، وكان حريص على انهاء ديون ماسبيرو وقت ان كان في مجلس النواب، وكان محب لمبني ماسبيرو ، واشتغل معي عدد كبير من البرامج وقت ان كنت رئيس للتليفزيون المصري وبعدها رئيس لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، كان يعرف معني الكلمة وكان اعلامي متميز وادائه علي الشاشة قوي.

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