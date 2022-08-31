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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وفاة الإعلامي جلال عوارة.. 5 معلومات عن المذيع الراحل

وفاة الإعلامي جلال
وفاة الإعلامي جلال عوارة

صدمت وفاة الإعلامي جلال عوارة صباح اليوم، زملاءه في الهيئة الوطنية للإعلام، حيث أعلنت أسرة  جلال عوارة المذيع بالتليفزيون المصري وعضو مجلس النواب الأسبق عن دائرة طنطا وفاته عن عمر يناهز 50 عامًا. 

ونعى زملاء جلال عوارة، الراحل الذي عُرف بينهم بحسن السيرة والخلق وكان مهمًا على الدوار بقضايا ماسبيرو والإعلام المصري حتى من خلال الفترة التي قضاها نائبًا في البرلمان عن دائرة طنطا.

ومن المقرر تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد عوارة بمدينة طنطا اليوم على أن يقام العزاء غدا.

ونعى الإعلامي  الكبير مجدي أبو عمير الراحل جلال عوارة، حيث قال: رحم الله الفقيد ، كان مدافع عن ماسبيرو في لجنة الثقافة والاعلامي بمجلس النواب، وكان حريص على انهاء ديون ماسبيرو وقت ان كان في مجلس النواب، وكان محب لمبني ماسبيرو ، واشتغل معي عدد كبير من البرامج وقت ان كنت رئيس للتليفزيون المصري وبعدها رئيس لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، كان يعرف معني الكلمة وكان اعلامي متميز وادائه علي الشاشة قوي.

معلومات عن جلال عوارة 

  • الإعلامي جلال عوارة من جيل الوسط المتميزين في التلفزيون المصري
  • قدم العديد من التغطيات الإخبارية المميزة والنشرات والبرامج الحوارية من خلال قنوات التلفزيون المصري
  • كان مشغولًا طول الوقت بقضايا التلفزيون المصري والعاملين به واستعادة ريادته
  • نجح في انتخابات مجلس النواب عن دائرة طنطا خلال الدورة السابقة
  • سعى جاهدًا من خلال موقعه البرلماني لإنهاء أزمة ديون ماسبيرو

 

 

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