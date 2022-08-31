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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعزي مدرب منتخب المغرب السابق في وفاة زوجته عبر تويتر

صدى البلد

نعى الإعلامي أحمد شوبير، زوجة بادو الزاكي مدرب منتخب المغرب السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "خالص العزاء للنجم الكبير بادو الزاكي حارس مرمي ومدرب المنتخب المغرب السابق في وفاة المغفور لها زوجته".

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استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

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شوبير: كيروش رفض قيادة الأهلي.. وخليلوفيتش يفضل المنتخب |تفاصيل

من جانب آخر، وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لوم وعتاب لـ سواريش المدير الفني للفريق الأول عقب تصريحاته أمس.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام ، أن سواريش صرح بأن شباب الأهلي لا يصلحون لتمثيل الفريق الأول وأنه أخبرهم بهذا الأمر ، مشددا أنه تصريح غير لائق أو مناسب.

وأضاف شوبير، أن سواريش كان من الممكن أن يؤكد أن اللاعبين بحاجة للإعارة لاكتساب خبرات وارتفاع مستواهم، مشددا أن سواريش استثني مصطفي شوبير من تلك التصريحات.

وتابع أن العامل النفسي للاعبين أمر هام وما صرح به سواريش من شأنه التأثير علي اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

الإعلامي أحمد شوبير بادو الزاكي احمد شوبير المغرب منتخب المغرب

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