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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا يعترض على احتفالات إدارة الزمالك بالدوري

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يرفض سياسة ناديه في إقامة الحفلات بسبب التتويج بلقب الدوري العام.

وأضاف هشام خلال برنامجه الإذاعي"ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "رئيس الزمالك كان يخطط لإقامة حفل ضخم يدعو فيه كل قدامى النادي للاحتفال بالدوري بعد حسمه للمرة الثانية على التوالي".

وتابع: "فيريرا رفض مقترح النادي، وطالب بترك فريقه يركز في المباريات المقبلة التي يخوضه، وهي مباراة الهلال السعودي ببطولة كأس لوسيل، وكأس السوبر المصري ضد الأهلي، والاستعداد لمنافسات الموسم الجديد".

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