106 وحدات صحية.. منسق حياة كريمة فى أسيوط: توزيع 39 وحدة إسعاف

كشف مينا إبراهيم منسق حياة كريمة فى أسيوط جهود الارتقاء بخدمات الإسعاف في المحافظة .



وقال " إبراهيم " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، إن إجمالى المشاريع التى تمتلكها المحافظة تقدر ب 1500 مشروع للارتقاء بحياة المواطن ، وبناء الإنسان عن طريق تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وتطوير وحدات الإسعاف على مستوى المحافظة فى 7 مراكز بامتلاك 39 وحدة إسعاف ما بين تطوير ، رفع كفاءة بهدف رفع الأعباء عن المواطنين .



وأضاف أن وحدات الاسعاف تم توزيعها ضمن النطاق الجغرافى وتخدم المناطق الصحراوية الصحراوى الشرقى والغربى وتصل لأبعد نجع ، قرية ، وتوافر 106 وحدات صحية فى 7 مراكز ودخولها فى وقت قريب ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .