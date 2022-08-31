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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريب الأخصائيين النفسيين على خدمات الدعم للناجيات من العنف

صدى البلد

اختتمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون اليوم  الدورة التدريبية الاولي للأخصائيين النفسيين حول  مهارات تقديم الدعم النفسي للناجيات من العنف المبني علي النوع الاجتماعي فى إطار أنشطة برنامج الحقوق الصحية للنساء الممول من هيئة دياكونيا.

وتهدف التدريبات  إلى تزويد الأخصائيين النفسيين بمهارات تقديم خدمات الدعم النفسي للناجيات من العنف المبني علي النوع الاجتماعي ، وخصوصية تقديم الخدمات النفسية لذوي الإعاقة منهن.

وأعلنت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون في وقت سابق عن تقديم الدعم النفسي المجاني للناجيات من العنف عبر الخط الساخن الخاص بالدعم النفسي للناجيات من العنف رقم 01279177326 ، وذلك لتقديم الاستشارات ، الدعم النفسي لهن إذا لزم الامر، وذلك يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.

وتقدم المؤسسة الدعم النفسي اللازم للنساء اللاتي يتعرضن للعنف أيا كان نوعه " جسدى ، جنسي، نفسي" ، للناجيات من الاعتداءات الجنسية مثل "الاغتصاب-التحرش"، والناجيات من العنف في أماكن تقديم الخدمات "الصحية" سواء كانت هذه الأماكن عامة او خاصة.
وفى هذا الصدد تؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية ، الخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف ، وحرصها التام على حماية الناجيات من العنف من أى ضرر قد يلحق بهن جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعى.

 

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