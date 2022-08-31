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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه للمنتخب.. ميدو: مروان عطية من أفضل لاعبي خط الوسط بالدوري

ميدو
ميدو

يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري والمنضم حديثا إلى صفوف المنتخب الوطني، يعتبر ضمن أفضل لاعبي خط الوسط في الفترة الأخيرة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا،  أن مروان عطية يعتبر واحد من أهم لاعبي الاتحاد السكندري في الفترة الأخيرة.

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وأشار ميدو، إلى أن مروان عطية سيكون في مكانة أخرى بالدوري المصري، مشددًا على أنه يتمنى أن يكون ضمن القائمة النهائية للمنتخب في الفترة المقبلة.

وتابع: «مروان عطية يجيد الاستخلاص بشكل قوي الأمر الذي ظهر بشكل كبير في مباريات الدوري الأخيرة».
 

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