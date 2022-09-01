عيد عبد الملك: شادي حسين الأحق بقيادة هجوم منتخب مصر.. فيديو

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا هو الأحق من وجهة نظره لقيادة هجوم منتخب مصر خلفًا لمصطفى محمد.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،فيتوريا يحاول توسيع قاعدة اللاعبين المتاحة للانضمام للمنتخب، وظهور بعض الأسماء المفاجئة نتيجة أن القائمة تم استبعاد منها لاعبي الأهلي والزمالك وأخيرًا المحترفين.

عبد الملك عن انضمام شادي للمنتخب

وأكمل عبد الملك، أعتقد من ضمن المهاجمين الموجودين بقائمة المنتخب، شادي حسين، قد يكون الوحيد الذي ينضم للمنتخب في معسكرات مقبلة، لم أفهم سبب ضم أحمد شريف مهاجم فاركو رغم تسجيله 3 أهداف، ولكن قد يكون أسلوب لعب نونو ألميدا مدرب فاركو الدفاعي.

وأضاف عبد الملك، أعتقد أن أسامة جلال وشادي حسين وقد يكون محمود حمادة، سيحظوا باهتمام فيتوريا.

وأتم، مصطفى محمد هو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر، ويليه شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا،