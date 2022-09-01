عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن ينفي وجود تغييرات بقيادات الحزب.. ويتقدم ببلاغ ضد "مدى مصر"

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

أصدر حزب مستقبل وطن بيانا صحفيا، رد فيه على ما نشر في موقع مدى مصر، بشأن وجود تصفية لقيادات الحزب، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، على خلفية وقائع فساد تورط فيها الأخير خصيصا، بحسب ما ادعاه مدى مصر.

ونفى حزب مستقبل وطن تلك الادعاءات، التي تستهدف في المقام الأول زعزعة ثقة المواطنين بالحزب وقياداته، باعتباره حزب الأغلبية البرلمانية، الذي طالما وقف حائط صد أمام محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لهدم مقدرات الوطن.

وإلى نص البيان:


يؤكـد الحـزب علـى إحترامـه التـام وتقديره لمهمـة الصحافة التـي بـانـت مـن أصـعب المهام؛ فهـي رقيب يترصد الأحداث ويستظهر الحقائق بغيـة كشفها للرأي العام دون تشـويه أو تحريـف، وهـو حـال السـواد الأعظـم مـن صـحـافيـي مصـر، وفـي ذات الوقـت يـأسـف الحـزب عمـا يـبـدر عـن بعـض القلـة مـن الصحفيين الذين لا هـدف لـهـم سـوى زعزعـة أمـن واستقرار الوطن ، مستخدمين طرفا ملتوية وغير مهنية .

حيث رصـد الحـزب فـي الأونة الأخيـرة تـداول العديـد مـن الأخبـار حـول الـحـزب وقياداته، وذلـك بـالموقع الإلكتروني المسمى (مـدى مـصـر)، والتـي تهـدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فـي الحـزب بإعتباره حزب الأغلبيـة الـذي طالمـا وقـف حائلا أمام تنظيم الإخـوان الإرهابي ومساعيه نحـو هـدم مـقـدرات الوطن وكانت تلك الأخبار الزائفة عن وجود حملـة تطهيـر لقيادات الحزب على خلفيـة وقائع فساد مزعومة وغيرهـا مـن الأخبـار المغلوطة التي ليس لها أساس من الصحة.

ولمـا كـان نهـج الحـزب دائما وأبـدا عـدم الالتفات إلـى مـثـل تـلـك الأكاذيب تاركا عملـه على أرض الواقـع لسـان حـالـه، إلا أن الهيئـة العليـا للحـزب استشعرت أن تلك الأخبـار لا تستهدف الحـزب فـي حـد ذاتـه وإنمـا هـي إرهاصات لمحاولات تمزيق الحيـاة السياسية المصرية، ولذلك وجـب الـرد علـى تلك الأخبـار، وفـي هـذا الشـأن يؤكـد الحـزب علـى مـا فـي تلـك الأخبـار جملة وتفصيلاً مشيرا أن عمليـة اختيار كوادر الحـزب سـواء فـي تنظيماتـه وتشكيلاته الحزبية أو فـي المـجـالس النيابيـة ؛ تحكمهـا أسـس موضوعية، يأتي فـي مـقـدمتها: الكفـاءة، والجـدارة، والتأهيـل، والقـدرة علـى تلبية متطلبـات المـواطن
المصري.

إعتزام الحزب إتخاذ الإجراءات القانونيـة قبـل المـوقـع ومحرري تلك الأخبـار ؛ وذلـك لإظهار الحقائق أمـام الـرأي العـام والتمسك بالتعويض الأدبـي والمعنوي والمادي عـن الأضرار التـي نـالـت الحـزب وقياداتـه جـراء الإسـاءات الكاذبـة التـي تضمنتها تلـك الأخبار

ه مطالبـة القائمين على إدارة الموقع الإلكترونـي (مـدى مـصـر ) بنشر اعتذار رسـمـي عـن تلك الادعاءات.

وأخيرا، يهيـب الحـزب بالصحفيين والمواقع الإخبارية بضرورة تحرى الدقـة والإلتزام بالمعايير المهنيـة فـي المعلومـات التـي يقومون بنشرها بمـا هـو فـي صـالـح الـوطن والمواطن في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم بأسره.

الحياة السياسية الإخوان الإرهابية مستقبل وطن المهندس اشرف رشاد الإجراءات القانونية حملة تطهير مدى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

ترشيحاتنا

السفير خالد أنيس: استئناف الرحلات الجوية بين مالطا ومصر لخدمة السياحة قريبا

ينافس الآيفون.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S23

التصرف الشرعي حال الشك في عدد ركعات الصلاة.. تعرف عليه

الرئيس التنفيذي لـ«جنرال موتورز»: سنكون رقم واحد في المركبات الكهربائية ونتفوق على تسلا

المفتي: نتوسع في إنشاء فروع جديدة بالمحافظات

شوبير يكشف أسرارا لأول مرة عن سواريش في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

بملابس محتشمة.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل البيض بوصفة شهية

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

فيديو

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ