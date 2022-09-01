مستقبل وطن ينفي وجود تغييرات بقيادات الحزب.. ويتقدم ببلاغ ضد "مدى مصر"

أصدر حزب مستقبل وطن بيانا صحفيا، رد فيه على ما نشر في موقع مدى مصر، بشأن وجود تصفية لقيادات الحزب، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، على خلفية وقائع فساد تورط فيها الأخير خصيصا، بحسب ما ادعاه مدى مصر.

ونفى حزب مستقبل وطن تلك الادعاءات، التي تستهدف في المقام الأول زعزعة ثقة المواطنين بالحزب وقياداته، باعتباره حزب الأغلبية البرلمانية، الذي طالما وقف حائط صد أمام محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لهدم مقدرات الوطن.

وإلى نص البيان:



يؤكـد الحـزب علـى إحترامـه التـام وتقديره لمهمـة الصحافة التـي بـانـت مـن أصـعب المهام؛ فهـي رقيب يترصد الأحداث ويستظهر الحقائق بغيـة كشفها للرأي العام دون تشـويه أو تحريـف، وهـو حـال السـواد الأعظـم مـن صـحـافيـي مصـر، وفـي ذات الوقـت يـأسـف الحـزب عمـا يـبـدر عـن بعـض القلـة مـن الصحفيين الذين لا هـدف لـهـم سـوى زعزعـة أمـن واستقرار الوطن ، مستخدمين طرفا ملتوية وغير مهنية .

حيث رصـد الحـزب فـي الأونة الأخيـرة تـداول العديـد مـن الأخبـار حـول الـحـزب وقياداته، وذلـك بـالموقع الإلكتروني المسمى (مـدى مـصـر)، والتـي تهـدف إلى زعزعة ثقة المواطنين فـي الحـزب بإعتباره حزب الأغلبيـة الـذي طالمـا وقـف حائلا أمام تنظيم الإخـوان الإرهابي ومساعيه نحـو هـدم مـقـدرات الوطن وكانت تلك الأخبار الزائفة عن وجود حملـة تطهيـر لقيادات الحزب على خلفيـة وقائع فساد مزعومة وغيرهـا مـن الأخبـار المغلوطة التي ليس لها أساس من الصحة.

ولمـا كـان نهـج الحـزب دائما وأبـدا عـدم الالتفات إلـى مـثـل تـلـك الأكاذيب تاركا عملـه على أرض الواقـع لسـان حـالـه، إلا أن الهيئـة العليـا للحـزب استشعرت أن تلك الأخبـار لا تستهدف الحـزب فـي حـد ذاتـه وإنمـا هـي إرهاصات لمحاولات تمزيق الحيـاة السياسية المصرية، ولذلك وجـب الـرد علـى تلك الأخبـار، وفـي هـذا الشـأن يؤكـد الحـزب علـى مـا فـي تلـك الأخبـار جملة وتفصيلاً مشيرا أن عمليـة اختيار كوادر الحـزب سـواء فـي تنظيماتـه وتشكيلاته الحزبية أو فـي المـجـالس النيابيـة ؛ تحكمهـا أسـس موضوعية، يأتي فـي مـقـدمتها: الكفـاءة، والجـدارة، والتأهيـل، والقـدرة علـى تلبية متطلبـات المـواطن

المصري.

إعتزام الحزب إتخاذ الإجراءات القانونيـة قبـل المـوقـع ومحرري تلك الأخبـار ؛ وذلـك لإظهار الحقائق أمـام الـرأي العـام والتمسك بالتعويض الأدبـي والمعنوي والمادي عـن الأضرار التـي نـالـت الحـزب وقياداتـه جـراء الإسـاءات الكاذبـة التـي تضمنتها تلـك الأخبار

ه مطالبـة القائمين على إدارة الموقع الإلكترونـي (مـدى مـصـر ) بنشر اعتذار رسـمـي عـن تلك الادعاءات.

وأخيرا، يهيـب الحـزب بالصحفيين والمواقع الإخبارية بضرورة تحرى الدقـة والإلتزام بالمعايير المهنيـة فـي المعلومـات التـي يقومون بنشرها بمـا هـو فـي صـالـح الـوطن والمواطن في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم بأسره.