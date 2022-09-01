ندوة عن مفهوم التسويق الإلكترونى بـ هي والمستقبل الخيرية بالمنصورة..صور

نسقت جمعية هي والمستقبل الخيرية بالمنصورة ، ندوة عن مفهوم التسويق الالكتروني والتجارة الإلكترونية ، برعاية النائبة د نسرين صلاح عمر رئيس مجلس الإدارة ، بالتنسيق مع أيمن موسى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر بالدقهلية .

جاء ذلك في إطار اهتمام د نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب ، بنشر ثقافة العمل الحر ومساهمة منها في رفع مهارة المرأة في جميع المجالات ، في إطار اهتمام النائب بملف التمكين الأقتصادي للمرأة المصرية ، حيث حضر اللقاء مدربات الجمعية المتميزات في مجال الحرف والأشغال اليدوية المختلفة .

قام بالمحاضرة فيها ممثلا عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر احمد إبراهيم علي مسؤول الخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات و وليد الشافعي مسؤول التسويق الالكتروني بجهاز تنمية المشروعات .

من جانبها صرحت " عمر " ، بان الجمعية ستقوم بعقد ندوات شهرية مع جهاز تنمية المشروعات ، للمبتدئات في مجال التصنيع ،وذلك في مجال تدريبات ريادة الأعمال " أعرف قدراتك والمهارات الريادية " ، وكيفية البدء في اختيار مشروع ، بجانب ندوات عن كيفية بدأ المشروعات من خلال عرض نماذج النجاح ، بالإضافة إلى التدريب على التسويق الالكتروني ، والتوعية بأساليب التسويق الالكتروني ، واختيار القناة التسويقية المناسبة ، وكيفية الوصول إلى العملاء المستهدفين ، وكيفية استخراج " سجل تجاري ، بطاقة ضريبية ، رخصة النشاط " من خلال الشباك الواحد المتواجد بفروع الجهاز بالمحافظات.

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