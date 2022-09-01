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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزراء الداخلية العرب: الجرائم المالية لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية

أمين عام مجلس وزراء
أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب

أكد أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان، أن مواجهة الجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تقل أهمية عن المواجهات الأمنية لجرائم الإرهاب.


جاء ذلك في كلمة ألقاها أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ينعقد في شرم الشيخ حاليًا، وينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري.


وقال كومان إن مواجهة هذا النوع من الجرائم تحرم الإرهاب من موارد مالية لا غنى عنها، مما يمثل ضربة موجعة له، مضيفًا أن الجريمة المالية المنظمة تستوجب ضرورة تنسيق الجهود لمكافحة غسل الأموال، ومشيرًا إلى أن هذا الملتقى يشكل نموذجا للتعاون في هذا المجال.


وشدد في الوقت نفسه على أن هذه الجرائم لم تغِب عن ذهن مجلس وزراء الداخلية العرب وأهمية مكافحة غسل الأموال لخطورتها على اقتصادات الدول.


وتابع كومان أن مجلس وزراء الداخلية العرب اعتمد استراتيجية مهمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتواءم مع المعايير العالمية واستراتيجية الأمم المتحدة في هذا الصدد، مؤكدًا حرص المجلس على الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


وانطلقت صباح اليوم فعاليات الملتقى ويستمر 3 أيام، ويشارك في تنظيمه اتحاد بنوك مصر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (السعودية)، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (النمسا)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

الداخلية العرب الجرائم المالية الامنية الإرهاب غسل الاموال شرم الشيخ

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