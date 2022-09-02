بعد الزيادة الجديدة.. أحدث أسعار شيري تيجو 8 |صور

شهدت السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري للسيارات، حيث ارتفعت اسعار الفئة الاولى بنسبة بلغت 50 الف جنيه، بينما وصلت الزيادة السعرية للفئة الثانية بقيمة قدرها 70 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

شيري تيجو 8 موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 على هيكل خارجي رياضي، مع مصابيح حادة المظهر، واضاءة نهارية بتقنية LED، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومرايا جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية، إلى جانب الارتكاز على قاعدة عجلات بطول 2710 مم.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وتأتي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4700 مم، وبعرض يبلغ 1860 مم، وبارتفاع يقدر بـ 1746 مم، بالاضافة إلى عدة تجهيزات داخلية مثل مكيف حركة، سقف بانوراما، وشاشة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات حركة وكاميرا لسهولة التحكم.

شيري تيجو 8 موديل 2022

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة DSG أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد شيري تيجو 8 موديل 2022 قوتها من محرك بسعة 1500 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات.

شيري تيجو 8 موديل 2022

الأسعار الجديدة للسيارة شيري تيجو 8 موديل 2022 في مصر

الفئة الأولى شيري تيجو 8 موديل 2022 بسعر 560 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 8 موديل 2022 بسعر 600 الف جنيه.