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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر: علينا الابتعاد عن أشعة الشمس من الظهيرة وحتى الرابعة عصراً

هاني الناظر
هاني الناظر

أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية، أن تأثير التغير المناخي على ارتفاع درجات الحرارة يأخذ سنوات طويلة.

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، على قناة "المحور": "الإنسان قادر على التكيف مع التغيرات المناخية ولكن بحدود"، منوها: "علينا الابتعاد عن أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً".

وأشار: ""هناك ارتفاع في درجات الحرارة٫ فضلا عن أن عدد سطوع الشمس كبيرة٫لذلك التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة يمثل خطورة كبيرة على جلد الإنسان وصحته بصفة عامة"، موضحا: "نحتاج لأشعة الشمس بصفة عامة للحصول على فيتامين د، لكن نحذر من التعرض لها خلال فترة الظهيرة لأنها تكون مؤذية في ذلك الوقت، ويفضل التعرض لها في وقت ما قبل الغروب وقبل الشروق".

 

شرب المياه


وتابع  الدكتور هاني الناظر٫ رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية : "أنصح بضرورة شرب المياه بشكل دائم على مدار اليوم للمحافظة على جلد الجسم".

هاني الناظر الأمراض الجلدية اشعة الشمس الشمس درجات الحرارة التغير المناخي

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