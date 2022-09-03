وزير الشباب : 2.8 مليار جنيه حصيلة التعاون مع القطاع الخاص

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بلغت 2.8 مليار جنيه مع الاحتفاظ بأصول المملوكة للدولة بدون أي خصخصة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أشرف صبحي ، بفعاليات إطلاق الموازنة التشاركية بالفيوم بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، وليزلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وأشار إلي أن هذه الآلية تضمن وجود دخل مباشر للوزارة بدون انتظار الدخل الحكومي، من خلال حقوق الانتقال وبدون أي إغفال للدور الاجتماعي لمنظومة الشباب والرياضة .

وأوضح أن الوزارة خلال 40 عاما استطاعت بناء 30 حمام سباحة تحملت تكلفتها الدولة إلا أنها خلال السنوات السابقة نجحت في بناء 100 حمام سباحة بتمويل من القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع ، موضحا أن حصيلة التعاون مع القطاع الخاص بلغت 3 مليارات جنيه .

وعلى سياق متصل ، قال وزير الشباب والرياضة ، إن جري إنشاء وحدة للتصدي للشائعات والرد عليها بالتعاون مع وزارة المالية ، بالإضافة لتدشين وحدة كياني بتمثيل جميع الوزارات وموافقة رئاسة مجلس الوزراء ، والتي تتضمن تدريب الوزارات فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالشفافية من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

وذكر وزير الشباب والرياضة، أنه تم إطلاق منصة رقمية تحت اسم منصة توظيف مصر بشراكة مع القطاع الخاص وبعض الجهات حيث تتضمن توظيف 10 ملايين من الشباب وهو ما يعد نقطة انطلاق لهم .

وذكر أن هناك تنسيقا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرقمنة من خلال إدماج وحصر ما يقارب من 65 مليون شاب منهم 40 مليون شاب تحت سن 39 عاما.