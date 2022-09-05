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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إستقبال كافة الشكاوي .. تفاصيل مبادرة صوتك مسموع

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

 كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل مبادرة صوتك مسموع.

وقال قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج " صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مبادرة صوتك مسموع تم تدشينها عام 2018؛ وهي تمثل تطويرًا لحل شكاوى المواطنين، وتجاوز رسائل المواطنين منذ تدشين المبادرة أكثر من 500 ألف صوت.

ولفت إلي أن الشكاوى التي ترد إليهم أبرزها، في المقام الأول، شكاوى الإشغالات والقمامة ورفع تعريفة ركوب المواصلات، لافتًا إلى أن هناك 4 آليات من أجل حل هذه المشكلات.

وأكد أن هذه الآليات تتمثل في إمكانية التواصل عبر رقم الواتساب: 01150606783، والتواصل من خلال رقم الخط الساخن، وصفحة الفيسبوك (صوتك مسموع)، إلى جانب التواصل عبر إيميل خاص بوزير التنمية المحلية شخصيًا؛ حال وجود مستندات تتعلق بقضايا فساد (على سبيل المثال).

وأكد الدكتور خالد قاسم، أنه سيتم التواصل مع المسؤولين من أجل حل مشكلة شارعي عرابي في شبرا وأرض الجمعية في إمبابة؛ بعد ورود شكاوى المواطنين للإعلامية عزة مصطفى من تكدس القمامة بهما.
 

التنمية المحلية شكاوى المواطنين وزير التنمية المحلية صالة التحرير عزة مصطفي خالد قاسم

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