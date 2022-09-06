إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وسيارة نقل عند الكيلو 120 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي اتجاه الإسكندرية، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة: “منى. ن. ع”، 40 عامًا، و"أسماء. م. ع"، 22 عامًا، و"صفا. م. ع"،11 عامًا، وجميعهن مقيمات محافظة القاهرة، ومصابات بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

وتم نقلهن لمستشفى وادي النطرون التخصصي من خلال سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.