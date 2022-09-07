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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تُقام اليوم الأربعاء 7/9/2022، العديد من المباريات الرياضية الهامة، خاصة على الصعيد العالمي، حيث يواجه نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نابولي الإيطالي في منافسات دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أياكس أمستردام ضد جلاسكو رينجرز - الساعة 6:45 مساء - على قناة be IN Sports 1 HD Premium

آينتراخت فرانكفورت ضد  سبورتينج لشبونة - الساعة 6:45 مساء - على قناة be IN Sports 2 HD Premium

نابولي ضد ليفربول - الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports 1 HD Premium

أتلتيكو مدريد ضد بورتو - الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports HD Extra 2

كلوب بروج ضد باير ليفركوزن - الساعة 9 مساء - على قناة Arena Sport 4 HD Serbia

برشلونة ضد فيكتوريا بلزن - الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports 2 HD Premium

إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ - الساعة 9 مساء - على قناة be IN Sports 2 HD EXTRA

توتنهام ضد مارسيليا - الساعة 9 مساء - على قناة TV2 Sport Premium 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان ضد ليون - الساعة 8 مساء 

مواعيد مباريات الدوري القطرى

الريان ضد المرخية - الساعة 5:10 مساء  

الأهلي ضد الوكرة - الساعة 7:20 مساء                  

الدحيل ضد قطر - الساعة 7:20 مساء   

مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة دوري ابطال أوروبا مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا محمد صلاح

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