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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوزيرة الأولى لاسكتلندا تنعى الملكة اليزابيث الثانية وتشيد بتفانيها الاستثنائي

صدى البلد

قالت الوزيرة الأولى لاسكتلندا نيكولا ستورجين إن وفاة الملكة إليزابيث الثانية هي "لحظة حزينة للغاية"، حيث أشاد الزعماء السياسيون من جميع أنحاء اسكتلندا بالملكة.


وقالت ستورجين إن الملكة عاشت "حياة من التفاني والخدمة غير العادية"، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية. 


بعد تأكيد وفاتها في بالمورال باسكتلندا، قدمت ستورجين وزعماء الأحزاب السياسية الأخرى في اسكتلندا تعازيهم.
وكتبت ستورجين على تويتر: "وفاة جلالة الملكة إليزابيث لحظة حزينة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة والكومنولث والعالم."


وأضافت: "كانت حياتها مليئة بالتفاني والخدمة غير العادية. بالنيابة عن شعب اسكتلندا، أتقدم بأحر التعازي للملك والعائلة الملكية".
كما وصف زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوجلاس روس الملكة بأنها "كنز وطني يمثل أفضل ما في المملكة المتحدة طوال حياتها".
وأضاف: "إن تفاني صاحبة الجلالة والتزامها تجاه هذا الوطن وشعبها لا مثيل لهما."


ومضى قائلاً: "على مدى 70 عامًا، قادت الملكة البلاد في الأوقات الجيدة والسيئة، مع وجود قوي لا يتزعزع في كل لحظة من المحن."
وتابع: "لم يكن هناك أي شخص آخر مثل صاحبة الجلالة. هذه الخسارة ستكون محسوسة غالياً في جميع أنحاء اسكتلندا والمملكة المتحدة وحول العالم. سيتذكر الجميع صاحبة الجلالة كأم دافئة ومحبة ورعاية ، وجدة ، وجدة ، وملكة".
أ إ م - ك ف 

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