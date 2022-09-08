كأس لوسيل.. أحمد مرتضى: لاعبو الزمالك تعاهدوا بالفوز على الهلال

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق شباب ولكن كبار في اللعب، مشيرًا إلى أنهم تعاهدوا على الفوز في مباراة الغد أمام الهلال.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الهلال السعودي غدًا الجمعة، في المباراة التي تقام بقطر، في كأس سوبر لوسيل.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "كل اللاعبين والجهاز الفني في كامل تركيزهم، أوجه التحية للجماهير لأنهم يقدموا مجهودا كبيرا، كل شيء على أتم الاستعداد للمباراة".

وعد اللاعبين

وتابع: "سنعمل كل ما علينا وأتمنى الزمالك يحقق المكسب، قرأت الفاتحة فقط، مرتضى منصور رئيس النادي، أعطى الجلسة التحفيزية للاعبين في القاهرة".

واختتم: "الجيل الحالي على قدر المسؤولية، لاعبو الزمالك شباب، ولكن كبار في الملعب مع الخبرات المتواجدة في الفريق، نستطيع أن نحقق شيئا جيدا، وأتمنى التوفيق لقطر في كأس العالم".