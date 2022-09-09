انتشال جثة غريق على شواطىء مدينة العريش

تمكن فريق الإنقاذ بمدينة العريش محافظة شمال سيناء من انتشال جثة غريق على شواطئ مدينة العريش منذ قليل، بينما تم إنقاذ شخص آخر كان برفقته.وقد تم إخطار الأجهزة المعنية بالحادث لتتولي التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، بلاغا يفيد بالعثور علي جثة غريق بعد نزوله للسباحة على شاطئ غرناطة بمدينة العريش ، بينما نجح فريق الإنقاذ من إنقاذ شخص آخر من الغرق.



إسفكسيا الغرق



وأعلنت المصادر الطبية، أن فريق الإنقاذ أنقذ مجدى محمد حسنين 41 سنة من محافظة الدقهلية، والذي أصيب بإسفكسيا الغرق، حيث تم إنقاذه ونقله إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم، ووصف الفريق الطبي حالته بالمتوسطة.