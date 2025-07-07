تنبيه.. هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة لدوالى القدمين

تعد دوالي قدمين من المشكلات الاكثر شيوعا بين نساء ولكنها تصيب بعض الرجال وتشوه مظهر القدمين وتسبب الألم من أقل مجهود

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض دوالى القدمين.

عوامل الخطر الرئيسية

في ما يأتي عاملا الخطورة الرئيسيان للإصابة بمرض الدوالي الوريدية:

الجينات المرضية العائلية

إذا كان هناك أفراد آخرون من العائلة مصابون بالدوالي الوريدية، فهناك احتمال كبير بأنك ستُصاب بهذه الحالة .

السُمنة

تسبب السمنة زيادة الضغط على الأوردة.

تشمل الأسباب الأخرى التي قد تؤدي إلى زيادة خطر إصابة بعض الأشخاص بمرض الدوالي الوريدية في القدمين ما يالى:

العمر

تسبب الشيخوخة اهتراء صمامات الأوردة التي تساعد على التحكم في تدفق الدم وبمرور الوقت، يجعل هذا الاهتراء الصمامات تسمح برجوع بعض الدم في الأوردة والتجمع فيها.

الجنس

السيدات أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة لأن الهرمونات تسبب إرخاء جدران الأوردة لذلك قد تكون من عوامل الخطورة التغيرات الهرمونية قبل الدورة الشهرية أو أثناء الحمل أو انقطاع الطمث وقد تزيد العلاجات الهرمونية مثل حبوب تنظيم النسل خطر الإصابة بالدوالي الوريدية.

الحمل

تزيد كمية الدم في الجسم أثناء الحمل وبالرغم من أن هذا التغير يَسند الجنين في مرحلة النمو، فإنه قد يسبب توسُّع أوردة الساقين.

الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة و تساعد الحركة على تدفق الدم.