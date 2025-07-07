في اليوم العالمى لها.. ليه الشوكولاتة هدية العشاق.. وهل لها علاقة بالرغبة الجنسية

يحتفل العالم باليوم العالمي للشوكولاتة حيث أنها من أشهى الحلويات والأطعمة التى يحبها الكبار والصغار ولكن ما علاقتها بالرومانسية وسر ارتباطها بهدايا العشاق في الفلانتين وعند الصلح واللقاءات الرومانسية.

ووفقا لما جاء في موقع psychologytoday فترجع بداية ربط الشوكولاتة بالحب والرومانسية إلى الإسباني هيرنان كورتيس الذى اكتشف أن الكاكاو يستطيع مكافحة التعب ومنشط جنسي، ونصح الملك بتناول مشروبًا خاصًا من الكاكاو قبل الزيارات الزوجية مع زوجاته.

علاقة الشوكولاتة بالحب

وثبت في العلم الحديث هذا التأثير لأن المواد الكيميائية الموجودة في الشوكولاتة والتي ترتبط بمستقبلات القنب التى ينتج عنها النشوة، موجودة بتركيزات منخفضة جدًا في الشوكولاتة ويتم استقلابها بسرعة و يُعتقد أن معظم تأثيرات الشوكولاتة على الرغبة الجنسية لا تتعلق بكيمياءها بل بتأثيراتها الحسية الأخرى: رائحتها ولونها وطعمها و حتى الملمس الغني والكريمي للشوكولاتة الذائبة وشعورها لذيذ ومثير وهى في الفم.

لا شك أن المكونات الكيميائية للشوكولاتة مُنشِّطة، وقد تُثير خفقان القلب وتُشعِره بالاحمرار وحتى القلق، مُحاكيةً في كثير من النواحي فسيولوجيا الإثارة الجنسية ومشاعر الحب وعند تناولها بكميات معتدلة، تتمتع الشوكولاتة الداكنة ( غير ملوثة بالمعادن الثقيلة) بفوائد صحية عديدة، بالإضافة إلى كونها مُنشِّطة، بما في ذلك تقليل الالتهابات وخفض ضغط الدم.

مواد مهمة في الشوكولاتة

تشمل المواد الكيميائية العديدة التي تُضفي هذه الخصائص معادن، مثل الحديد والزنك والنحاس والمغنيسيوم، بالإضافة إلى نسبة عالية من الفلافونويدات وغيرها من البوليفينولات، وهي مضادات أكسدة مضادة للالتهابات تُخفض ضغط الدم وتُقلل من مقاومة الأنسولين.

تُعزز تأثيراتها الوعائية تدفق الدم إلى الدماغ، وتُحسّن سرعة معالجة المعلومات، والوظائف التنفيذية ، والذاكرة كما تُفيد نمو الخلايا العصبية وبقائها، مما يُشير إلى أن الشوكولاتة قد تُساعد في منع التدهور المعرفي وتجنّب الخرف .

من المعروف لدينا جميعًا مكونات الكاكاو الأخرى، الثيوبرومين والكافيين، التي تُبقينا متيقظين لذا، إذا قضمت قطعة من الشوكولاتة الداكنة في فترة ما بعد الظهر، ستشعر بالرضا عن فوائدها الصحية.

فوائد متنوعة للشوكولاتة

هناك فائدة أخرى تربط الشوكولاتة بالعلاقات العاطفية ولطالما اعتُبرت الشوكولاتة هدية مثالية تُعزز الحب.

العطاء بحد ذاته يُحسّن صحة المُعطي ورفاهيته، فالحب الإيثاري والأفعال الكريمة تُخفف التوتر، وتُعزز استجابة الاسترخاء، وتُحسّن المزاج، وتُقي من الاكتئاب، وتُحفّز مناطق الدماغ المسؤولة عن الشعور بالسعادة، مثل الدوبامين والإندورفين المُضاد للألم.

يمكن أن يُساعد هذا المزيج على تعزيز قدرة جهازك المناعي على مكافحة الأمراض