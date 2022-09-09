الرئيس الكوري الجنوبي يعرب عن تعازيه في وفاة ملكة بريطانيا

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" اليوم الجمعة عن تعازيه في وفاة ملكة بريطانيا "إليزابيث" الثانية، قائلا "سيبقى قلبها الطيب وعملها الصالح في ذاكرتنا".



وقال "يون" - في رسالة على "تويتر"وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - "خالص التعازي لشعب المملكة المتحدة لوفاة الملكة "إليزابيث" الثانية، لقد كان لديها إيمان قوي بقضية حرية الإنسان وتركت إرثا كبيرا من الكرامة"، مشيدا بقيادتها الثاقبة في القرن العشرين العاصف وفي القرن الحادي والعشرين المحير، مضيفا أنه يتشرف بأنه شاركها نفس الحقبة.



كما انضم السياسيون في كوريا الجنوبية إلى الرئيس الكوري في تقديم واجب العزاء في الملكة البريطانية.

وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما بعد أن حكمت لمدة 70 عاما وكانت أطول ملوك بريطانيا حكما.

