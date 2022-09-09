الإسكندرية .. إخماد حريق أعلى سطح عقار بميدان الساعة

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع، مساء اليوم الجمعة، في قمامة أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق بميدان الساعة شرق الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار أول شارع الجلاء بميدان الساعة، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وتبين من الفحص نشوب الحريق بأخشاب قديمة ومتروكات أعلى سطح عقار مكون من أرضي و4 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة سيارات الإطفاء ومنع امتدادها لباقى العقارات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.