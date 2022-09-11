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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طقس معتدل وارتفاع بأسعار الذهب.. أبرز عناوين النشرة الخدمية اليوم الأحد

النشرة الخدمية
النشرة الخدمية

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الخدمية المتعلقة بـ أسعار الذهب  اليوم الأحد  11-9-2022  وحالة  الطقس، وأسعار الدولار والعملات الأجنبية ،  الخضروات والفواكه ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالى:


طقس معتدل .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  درجات الحرارة  المتوقعة اليوم، الأحد 11- 9 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع الخبراء أن يسود الطقس  حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

 

درجات الحرارة اليوم الأحد

 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى:

القاهرة  34-  24

الإسكندرية 31-  23

الإسماعيلية 35 - 24

الدقهلية 33-  24

الغردقة  37- 27

المنيا 35- 24

 


أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد 11- 9 - 2022.

 

سعر الدولار
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 19.35 جنيه للبيع، و19.25 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 19.39 جنيه للبيع و 19.28 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 22.37 جنيه للبيع و22.23 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم الأحد فى الأسواق

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن  أسعار الذهب اليوم، الأحد 11- 9 - 2022.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 955 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1114 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1273 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8912جنيها.

وتختلف أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية  من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب،  وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وقد هبط الذهب في المعاملات الفورية خلال أغسطس الماضي ،بسعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي.

 

 

أسعار الخضروات و الفاكهة  اليوم الأحد 

 


استعرض برنامج 8 الصبح والمذاع على فضائية dmc  تقريرا عن أسعار الخضروات و الفاكهة  اليوم الأحد  11-9- 2022.
 

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:


الطماطم تسجل  4.5 جنيه للكيلو

البصل ب2.25 جنيه للكيلو

البطاطس 5.75  جنيه للكيلو

الخيار 7 جنيهات

الملوخية 3.5  جنيه

الكوسة 7 جنيهات

الباذنجان2.5 جنيهات

الفلفل الرومي 4 جنيهات

 

أسعار الفاكهة:

العنب 10 جنيهات

الكنتالوب 7 جنيهات

المانجو 10 جنيهات

التفاح 10 جنيهات

النشرة الخدمية درجات الحرارة المتوقعة الطقس اليورو اسعار الذهب الخضروات

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