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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. مفاجأة في حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس
حالة الطقس

عرضت القناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم السبت، تقريرا مصورا عن حالة الطقس، غدا الأحد الموافق 11-9-2022، وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية.

 

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استقرار ملحوظ على كل مناطق الجمهورية


حالة الطقس.. قال التقرير المصور، أن هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن درجات الحرارة وحالة الطقس غدا، مؤكدة أنه ستشهد استقرار ملحوظا على كل مناطق الجمهورية، وأن نسب الارتفاع ستتراوح بين درجة ودرجتين فقط، لذا ستكون الأجواء ما بين حارة ومعتدلة، و يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

حالة الطقس.. وأضاف التقرير، أنه غدا ستكون حالة الطقس شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس.. وتابع التقرير المصور، أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

نشاطًا للرياح ليلًا على بعض المناطق

وأنهى التقرير المصور، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون، أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
 

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