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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 34

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا /الجمعة/ طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. 


وتوقع الخبراء، شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. 


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

 

العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
العاصمة الإدارية 34 24
6 أكتوبر 34 25
بنهــــا 33 24
دمنهور 33 24
كفر الشيخ 32 25
المنصورة 34 24
دمياط 30 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 35 24
السويس 34 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 25
طنطا 33 24 
شلاتين 38 28
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 30 23
وادي النطرون 33 24
مطروح 29 25
السلوم 30 24
سيوة 32 22
العريش 31 24
رفح 31 23
الطور 34 27
كاترين 31 20
رأس سدر 35 25
نخل 32 18
طابا 33 25
نويبع 35 26
حلايب 34 26
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 35 23
بني سويف 35 23
المنيا 36 24
أسيوط 35 23
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 38 26
أسوان 39 27
الوادي الجديد 39 25
أبو سمبل 39 27
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 34 26


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 41 29
المدينة 45 31
الرياض 43 29
المنامة 39 32
أبوظبي 41 30
الدوحة 39 32
الكويت 43 30
دمشق 37 20
بيروت 31 27
عمان 35 19
القدس 31 18
غزة 31 23
بغداد 45 28
مسقط 32 30
صنعاء 27 16
الخرطوم 38 29
طرابلس 35 27
تونس 35 25
الجزائر 29 23
الرباط 27 18
نواكشوط 30 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 28 12
إسطنبول 28 19
إسلام آباد 35 25
نيودلهي 36 28
جاكرتا 31 24
بكين 30 21
كوالالمبور 32 24
طوكيو 28 22
أثينا 32 22
روما 30 19
باريس 21 14
مدريد 31 18
برلين 22 13
لندن 19 14
مونتريال 27 17
موسكو 12 4
نيويورك 28 19
واشنطن 29 18
أديس أبابا 21 13

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