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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : زيارة الرئيس للدوحة تسهم في زيادة الاستثمارات القطرية بمصر

نادر الخبيري عضو
نادر الخبيري عضو مجلس النواب

ثمن النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب ،  الزيارة الأولي التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، إلى العاصمة القطرية ، الدوحة ، والتى تأتي تلبية لدعوة الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة ، والتى تعكس مدي حرص القيادة السياسية على تعزيز وحدة الصف العربي في ظل المتغيرات والتحديات العالمية الراهنة . 

وأضاف عضو مجلس النواب ، ان الزيارة نجحت في تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتعظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، الأمر الذي من شأنه دفع العلاقات الثنائية بين الجانبين بشكل إيجابي في مختلف المسارات خلال الفترة القادمة .

 

وأكد النائب نادر الخبيري ، أن الرئيس السيسي  لديه رؤية وحكمة ودبلوماسية والقدرة الكبيرة في إقامه علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ،  لتوحيد الصف العربي  خاصة في ظل الظروف التي تتطلب وحدة الصف العربي في الوقت الراهن.

 

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر ستتوج بالنتائج التي تحقق طموحات شعبي البلدين الشقيقين في كافة  المجالات ، والتاسيس لمرحلة جديدة و غير مسبوقة في مسيرة التعاون المشترك بين البلدين.

 

وقد صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن «الشيخ تميم أكد حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات القطرية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها، لافتاً إلى أن أمير قطر اعتبر زيارة السيسي الأولى للدوحة بمثابة تتويج لمسار التميز الأخير في العلاقات بين الجانبين . 

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