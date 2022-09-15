تعرف على أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف بعد تخفيضها 40%

أعلنت شركة "آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي ، على أن تصبح سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلاً من 15 جنيها، 15 جنيها لسبع محطات بدلاً من 25 جنيه، و20 جنية لما يزيد عن سبع محطات بدلاً من 35 جنيها.

علي أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة من يوم السبت القادم الموافق 17/9/2022.

ومع قرب بدء العام الدراسي الجديد واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ولخدمة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT من قاطني المدن الجديدة / شرق.



أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 17/9/2022 تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية) وتخفيض قيمة التذاكر بنسبة تتراوح من 30-40% وذلك لحين الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105كم وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي ) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس ، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 17/9/2022 علي أن تقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين ) كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.