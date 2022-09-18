اتحاد كرة السلة يصدم الزمالك في صفقة أنس أسامة .. فيديو

قال حسين البشبيشي، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ولجنة شئون اللاعبين، إن أزمة أنس أسامة بين الزمالك والاتحاد السكندري، قد انتهت تماما بانضمام اللاعب لزعيم الثغر.

وأضاف حسين البشبيشي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن أنس أسامة أصبح لاعبا في الاتحاد السكندري رسميا، رغم إعلان الزمالك تجديد تعاقده مع اللاعب.

وأكد حسين البشبيشي، أن الزمالك لم يتقدم بعقود للاعب بعد ما أرسل عقودا بها كشط، وهو ما يخالف اللائحة، وبه يصبح العقد لاغيا، مشددا :" غير مقبول وجود أى كشط في عقود اللاعبين".

وتابع :" من حقنا قبول عقود اللاعبين ومراجعتها حتى قبل إغلاق باب القيد، وتوقيع اللاعب على اللائحة أحد شروط إتمام التعاقد في كرة السلة، وقد خاطبنا نادي الزمالك لإخطاره بأسباب عدم قانونية عقد أنس أسامة الجديد".