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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبدأ بـ 15 ألف جنيه.. تفاصيل حجز شقق سكن لكل المصريين

صدى البلد

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل حجز شقق سكن لكل المصريين لمتوسطي ومنخفضي الدخل.

وتابع خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" مبادرة سكن لكل المصريين تشمل 21 محافظة، لافتا إلي أن كافة المساحات متوفرة ونظام التقسيم موحد.

وأضاف: "يوم الأحد المقبل 25 سبتمبر الجاري سيتم توفير كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد سكن لكل المصريين 3، ويشمل الطرح عدداً من الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى بالعديد من المحافظات والمدن المختلفة، كما يشمل عدة وحدات سكنية للتسليم خلال 18 شهراً.

وأشار إلي أن أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

أوضح عمرو خطاب، أن أبرز الشروط هي ألا تكون الأسرة تقدمت في الماضي للحصول على وحدة سكنية من نفس النوع وألا يقل السن للمتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما، فضلا عن الشروط الأخرى التي جاءت في الإعلانات السابقة.

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