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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سكرتير مجلس الأمن الروسي يصل إلى الصين لبحث العلاقات الثنائية بمجال الأمن

صدى البلد

 وصل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم /الاثنين/ إلى الصين لعقد مشاورات ثنائية حول الأمن الإستراتيجي والتعاون الثنائي بين البلدين. 

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه من المقرر أن يبحث باتروشيف، خلال زيارته إلى الصين، تطوير الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها في الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، كما ستجري مناقشة طائفة واسعة من الموضوعات، التي تهدف إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن. 

وكانت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن القومي الروسي أعلنت في وقت سابق أن باتروشيف سيجري مشاورات روسية صينية بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي، فضلا عن مشاورات بشأن الأمن العام والعدالة والقانون مع عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني قوه شنجكون.
 

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