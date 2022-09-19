برلمانية: منح حوافز مالية للأمهات للولادة الطبيعية يحميهن من شبح القيصرية

أشادت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بمنح حوافز مالية للأم التي تضع طفلها بولادة طبيعية، قائلة: "تحفيز جيد.. لكن بدون تجهيز المستشفيات بالأطباء والتمريض وتخصيص أماكن لائقة للولادة الطبيعية لن نتمكن من خفض المعدلات، حيث أن الولادة الطبيعية تحتاج من 12 لـ 16 ساعة في المتوسط".

وأشارت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ“صدى البلد” إلى أن الامهات تلجأ إلى الولادة القيصرية خوفًا من ألم الولادة الطبيعية، موضحة أن الخوف هو المحرك الرئيسي وراء اللجوء لـ الولادة القيصرية.

وأضافت أنها حلقة متصلة لابد أن تكتمل لنري نتائج قوية، فالهرب من الألم أقوي من أي محفز مادي".

وطالبت عضو صحة النواب بضرورة توفير المخدر اللازم للولادة، مع تفعيل دور الدعم النفسي و التوعوي للسيدات المقبلات علي الحمل، وضرورة أن يكون هناك ممرضة موجودة لمتابعة الحالة أو طبيب نظرًا لوجود عجز في الأطقم الصحية.

كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قال إن بعض الأطباء والأسر يفضلون إجراء المرأة عملية قيصرية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم تقديم حوافز مالية للمرأة في الولادة الطبيعية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، على وجود خطورة على الأم والجنين في حالة الولادة القيصرية، لكن رغبة الأم تحترم، لافتا إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في حالات الولادة القيصرية.