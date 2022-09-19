5 شروط تحكم عمل الأطفال بالقانون الجديد.. والتقاضي بدون أتعاب محاماة

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ومن المنتظر أن يناقشه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث، عمالة الأطفال، والتي اشترط ألا تقل سن الطفل عند العمل عن 16 عامًا، وإن كان القانون سمح بتلقيه التدريب في سن 14 عامًا.

كما كفل مشروع قانون العمل الجديد كفالة بعض الحقوق والمزايا المتعلقة بخطوات التقاضي ومنها ما يلي:

1. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.

2.إعفاء الأطفال وطلاب المدارس الصناعية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي.

3.إعفاء الأطفال من أية رسوم تتعلق برفع الدعاوى والمنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.

4.ضرورة أن يتقدم صاحب العمل ببطاقة تفيد صلاحية عمل الطفل متى كان عمره أقل من 16 عاما.

5. دعم الأطفال ذوي الهمم وإلحاقهم بوظائف تناسب أعمارهم.

محظورات قانون العمل 2022

وفيما يلي نستعرض المحظورات الواردة بـ قانون العمل الجديد 2022، والتي جاءت كالتالي:

حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

حظر زيادة عدد ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

حظر تشغيل المرأة الحامل ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عامًا.

حظر إنهاء خدمة العامل إلا بقرار صادر بقبول الاستقالة.

حظر زيادة مجموع ساعات العمل الإضافي على 10 ساعات يوميا.

حظر التمييز بين الأشخاص في العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي.