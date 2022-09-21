وزير الخارجية الجزائري يجري محادثات مع أبوالغيط تحضيرًا للقمة العربية

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ انصبت حول التنسيق المستمر بين الطرفين تحضيراً للقمة العربية بالجزائر والمقررة في الأول والثاني من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 77 رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن هذه المحادثات شملت الجوانب التنظيمية والموضوعية الضرورية لإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام.

كان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد شارك، أمس، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي خصص لمناقشة جدول أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أبلغ المشاركين باستكمال التحضيرات لتنظيم قمة عربية ناجحة توحد كلمة الدول العربية، وتعزز مساهمتها في معالجة التحديات الراهنة على الساحة الدولية.