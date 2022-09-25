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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد تحركه 28 قرشًا

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

قفزت أسعار الدولار اليوم في الأحد السوق العالمية، قفزة جنونية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية. 

وقفز مؤشر الدولار، بنسبة 1.710 بالمئة إلى مستوى 112.815 نقطة  بعد 109.285 نقطة يوم الثلاثاء الماضي 20 سبتمبر ، وارتفع من مستوى افتتاح التعاملات، عند 110.995 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 113.00 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

سعر الدولار

وارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأحد ، متخطيا أعلى مستوى له في 20 عامًا إذ وصل أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق،  على خلفية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، الأربعاء 21 سبتمبر.

قفزة جنونية لـ الدولار لأعلى مستوى في تاريخه عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه اليوم

قفزة جنونية لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد آخر زيادة

ارتفاع جنوني لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه بعد الزيادة المفاجئة

وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3٪ و3.25٪.

أسعار الدولار اليوم

استقرت سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة يوم الأربعاء الماضي 21 سبتمبر بمنتصف التعاملات 5 قروش دفعة واحدة  والثلاثاء قرشين ، ليصل إلى مستويات 19.52 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 28 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.

الدولار

أسعار الفائدة

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة أربع مرات بالفعل منذ بداية عام 2022، لكن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند معدل يبلغ 8.3٪ لشهر أغسطس على أساس سنوي، والذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.

سعر الدولار في البنك المركزي

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه المصري 19.39 جنيه للشراء و 19.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وشهدت أسعار الدولار الأربعاء الماضي محليا زيادة بعد الارتفاع في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

وعن  سعر الدولار اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.42 - 19.49" جنيه للشراء، و"19.50 - 19.52" جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وعن أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم ، سجل 19.44 جنيه للشراء، و19.50 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 26 قرشا.

الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم سجل  19.44 جنيه  للشراء ، كما سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 19.50 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.

أقل سعر للدولار اليوم

وضمن أسعار الدولار اليوم سجل الدولار أمام الجنيه أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.37 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 19.37 جنيه للشراء و 19.47 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

يبحث الكثير عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.44 جنيه للشراء.

ويبحث المصريون وأصحاب الأعمال عن الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.50 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار اليوم 

وعن أعلى سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.52 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

سعر الدولار اليوم

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف في البنك التجاري الدولي 19.46 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع، وفي العربي الإفريقي سجل الدولار 19.44 جنيه للشراء و19.52 جنيه للبيع.

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