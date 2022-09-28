منتخب الجزائر لكرة القدم يفوز وديًا على نظيره النيجيري

حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم فوزا بهدفين مقابل هدف على نظيره النيجيري؛ في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، بمدينة وهران غربي الجزائر.

وسجل هدفي المباراة للمنتخب الجزائري لاعبه المحترف في صفوف نادي مانشستر سيتي رياض محرز، واللاعب يوسف عطال.

وتعد هذه هي المباراة الودية الثانية التي فاز بها منتخب "الخضر" عقب الفوز على المنتخب الغيني منذ أيام، ليصل "محاربو الصحراء" إلى المباراة الخامسة على التوالي بدون هزيمة.

من جانبه، أعرب المدير الفني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي عن رضاه التام عن أداء اللاعبين في المباراة الودية أمام نيجيريا.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب المباراة، أن المنتخب النيجيري يملك فريقا قويا ولاعبين على مستوى عال، إلا أن لاعبيه قدموا مباراة قوية.