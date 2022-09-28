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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفكار لـ المدارس .. طريقة عمل الكيكة الحادقة

صدى البلد

إذا كنت تحتارين في عمل أكلات مختلفة لللانش بوكس نقدم لك اليوم طريقة عمل الكيكة الحادقة. 

 

المقادير 

كوب ونصف دقيق قمح كامل (مكونة من دقيق القمح الكامل او الدقيق الاسمر ومضاف له ملعقتين شوفان حتي يكون الكمية كلها كوب ونصف)
ثلث كوب زيت او 60 مللى زيت
بيضة
ملح وفلفل اسود
2 ملعقة بيكنيج بودر
خضروات مشكلة ( فلفل الوان مقطع او بسلة مسلوقة وجزر وووردات بروكلى صغيرة اى خضار تحبوه او سبانخ)
ربع ملعقة صغيرة بهارات
كوب جبن رومي على شيدر مبشورة
كوب حليب
بيف او لانشون او اى نوع لحم وممكن تونة مصفاة
3 ملاعق زيتون قطع صغيرة 

طريقة عمل الكيكة الحادقة :
تخلط البيضة والزيت والدقيق والحليب والملح والفلفل الاسود والبهارات جيدا مثل الكيك ونضيف البيكينج بودر ونخلط
ثم نضيف الخضروات المفضلة والزيتون واللانشون او اى نوع لحوم والجبنة
ثم تعبأ فى قالب مبطن بورق الزبد وندخلها فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة او حسب نضجها ويجب عدم فتح الفرن إلا بعد مرور نصف ساعة.

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