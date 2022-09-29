سجادة بـ75 مليون جنيه.. دار كريستيز دبي تعرض اكتشافات إسلامية ومغولية نادرة

أعلنت “دار كريستيز” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن افتتاح معرض جديد للجمهور يضم مجموعة مختارة من الأعمال الفنية الهامة من عدد من المزادات القادمة التي ستقام في كريستيز دبي .

ووفقا لموقع “اراب نيوز” سيستمر المعرض خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر ، وسيعرض المعرض، الذي يقام في مركز دبي المالي العالمي ، مجموعة مختارة من أفضل القطع ، بما في ذلك اللوحات والأعمال الفنية والسجاد.

ومن الفنون البارزة في المعرض أعمال مزاد “فن العالمين الإسلامي والهندي والسجاد الشرقي “، أما القطع المعروضة أهم قطعة منها هي سجادة ”رويال موجال باشمينا” النادرة من القرن السابع عشر، من شمال الهند عام 1650.

معرض دار كريستيز

وقطعة أخرى مهمة هي عمل من مجموعة فخار إزنيق من مجموعة فيكتور أدا، وهو جامع مقتنيات مقره الإسكندرية في أوائل القرن العشرين.

تضم المجموعة أيضًا عددًا من اللوحات الأوروبية والماجستير القديمة المهمة. وتشمل "صورة هنريتا ماريا" للسير أنتوني فان ديك، وفي عام 1632 ، تم تعيين فان ديك رسامًا رئيسيًا للملك تشارلز الأول ملك بريطانيا.

كذلك يتم عرض عدد من لوحات الفروسية ، بما في ذلك عمل للفنان الفرنسي ثيودور جيريكولت ومشهد سباق للسيد البريطاني السير ألفريد جيمس مونينج.

تعكس هذه المجموعة المختارة بعناية من الأعمال المهمة المعروضة في معرض كريستيز دبي الذوق المميز لهواة الجمع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال آرني إيفروين ، مدير تطوير الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، في بيان: "إنه شرف عظيم أن أكون قادرًا على عرض هذه الأعمال في دبي لأول مرة".

سجادة الباشمينا المغولية

وعن سجادة الباشمينا المغولية الملكية النادرة، والتي تم نسجها خصيصاً لمحكمة الإمبراطور الهندي شاه جاهان حوالي عام 1650، والتي يقدر ثمنها بين 2.5 مليون و 3.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يقدر بـ 75.8 مليون جنيه مصري.

وسيتم عرض السجادة هذا الأسبوع في دار كريستيز للمزادات في مركز دبي المالي العالمي، التي تعد واحدة من أربعة سجادات من الباشمينا التي تعود إلى القرن السابع عشر والتي حافظت على ملكيتها الخاصة، وستباع في مزاد كريستيز لفنون العالمين الإسلامي والهندي، بما في ذلك السجاد الشرقي والتقليدي، الذي يقام في لندن بتاريخ 27 أكتوبر.