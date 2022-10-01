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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس لص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث لص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوبى "المفتاح المصطنع – كسر الزجاج" وإعادة كافة المسروقات.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم)  حال شروعه فى السرقة من داخل إحدى السيارات ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة القسم) بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها أمام العقار سكنه والذى إتهمه بالشروع فى سرقة سيارته.

وبمناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً  تخصص فى سرقة السيارات بأسلوبى " المفتاح المصطنع - كسر الزجاج "

كما إعترف بإرتكاب (عدد 2واقعة سرقة بذات الأسلوب) ، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات والسيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .

وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس لص سرقة السيارات سرقة المفتاح المصطنع كسر الزجاج

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