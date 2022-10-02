أستون فيلا يتعادل سلبيا مع ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أستون فيلا وليدز يونايتد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة ضياع كرة خطيرة من كوتينيو، لاعب أستون فيلا، بعدما سددها على الطاير لتصطدم بالعارضة ونخرج خارج الملعب.

وحصل لويس سينيستيرا لاعب فريق ليدز يونايتد على بطاقة حمراء في الدقيقة 48.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط، من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.