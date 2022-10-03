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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. ودية بلجيكا تغرم اتحاد الكرة 50 ألف دولار

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مسئولي اتحاد الكرة وقعوا في خطأ إداري، حينما حددوا مع احد الشركات المنظمة للمباريات الودية ويرأس مجلسها حارس مرمى مصري سابق، يوم 18 نوفمبر موعدا لمواجهة بلجيكا.

 

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، وتأتي هذه المباراة في فترة الصمت المونديالي الذي يمنع خوض مباريات ودية قبل المونديال بـ48 ساعة، حيث يجب أن تقام آخر المباريات الودية يوم 17 نوفمبر ويحصل المشاركون في كأس العالم على راحة يومي 18 و19 نوفمبر قبل انطلاق المونديال يوم 20 نوفمبر.

 

وأتم شبانة، هناك حديث أن لائحة الفيفا تغرم أي منتخبين يلعبان مباراة ودية في فترة الصمت المونديالي.

اتحاد الكرة كأس العالم بلجيكا محمد شبانة المونديال

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