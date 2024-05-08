عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يشيد بإنتاجية الشركات خلال تفقده المنطقة الصناعية بالزوامل

صدى البلد

أشاد الدكتور ممدوح غراب بدور المناطق الصناعية الرائد بمحافظة الشرقية في الصناعة ودفع عجلة التنمية ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمجموعة شركات المسابك بالزوامل (بساتين الاسماعيلية)  والتي تعمل في مجال الصناعات المعدنية.

قدم رئيس مجلس الإدارة عرضا توضيحيا عن نشأة المجموعة واستثماراتها في السوق المصري ، وأشار إلى إنشاء المجموعة عام 1984 م ، كشركة مساهمة مصرية تعمل وفق قانون الاستثمار وتهدف لتوفير صناعات معدنية ذات جودة عالية وبسعر يناسب المواطن المصري ، وبقدرة تنافسية عالية تسمح لها بالتصدير لأكثر من دولة حول العالم ويعمل بها ١٣٥٠ عاملا وخلال الـ ٣ سنوات القادمة مستهدف أن يصلوا إلى ٢٠٠٠ عامل وتسعى الشركة الي زيادة الموارد الدولارية للدولة بزيادة مخصصات التصدير إلى ٥٠ % من الإنتاج.

حرص محافظ الشرقية على متابعة سير العمل بالشركات وتفقد خطوط الإنتاج التي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ، مشيداً بجهود العاملين الذين يؤدون أعمالاً شاقة بطبيعة عملهم والتزامهم بتطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية مؤكداً أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج.

وأكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للمنطقة الصناعية بالزوامل(بساتين الإسماعيلية ) تأتى فى إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد ، وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

محافظ الشرقية يُتابع إجراءات تلقي طلبات التصالح بالمركز التكنولوجي بمدينة بلبيس

وأضاف محافظ الشرقية أن المنطقة الصناعية بالزوامل شهدت إهتماماً بالغاً برفع كفاءة البنية التحتية حيث تم رفع كفاءة مرفق المياه بتشغيل 5 آبار مياه لتغطية احتياجات المنطقة ، بجانب الإنتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لدعم منظومه الصرف الصحي ، بخلاف رفع كفاءة منظومة الكهرباء حيث تم تركيب 70 محول كهرباء لزيادة القدرة الفعلية واستبدال خطوط الكهرباء الهوائيه بخطوط أرضية ، وكذلك رصف ورفع كفاءة المدخل الرئيسي المؤدي للمنطقة بطول 300 م ومتوسط عرض 15 متر ، بجانب إنشاء وحده إطفاء علي مساحه 700 متر ، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة نقطة شرطة للمنطقة وموقف عمومي للسيارات ومعرض ربع سنوي لعرض منتجات الشركات وطرحها أمام المواطنين.

جدير بالذكر ان المنطقة الصناعية بالزوامل (بساتين الإسماعيلية) بمركز بلبيس والمُقامة على مساحه 1484 فدان تضم 1350 منشأه صناعية تعمل في مجالات صناعة المواد الغذائية والورقية والمعدنية والكهربية ومواد البناء بقوة 70000 عامل.

438174715_756775209959672_3654236608088499095_n
438174715_756775209959672_3654236608088499095_n
440441448_756774933293033_6656474917773895456_n
440441448_756774933293033_6656474917773895456_n
440441678_756774906626369_3650468106769677526_n
440441678_756774906626369_3650468106769677526_n
440451331_756775426626317_5854572335675192517_n
440451331_756775426626317_5854572335675192517_n
440461759_756774899959703_5655467770819093666_n
440461759_756774899959703_5655467770819093666_n
440466708_756775423292984_1130340869761137691_n
440466708_756775423292984_1130340869761137691_n
441953273_756774903293036_4256383393448181439_n
441953273_756774903293036_4256383393448181439_n
الاسماعيلية البنية التحتية الدكتور ممدوح غراب الجمهورية الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية القاهرة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادي ومستعجل.. أسعار استخراج جواز السفر بعد تطبيق الزيادة الأخيرة

نتنياهو : العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لا تخالف معاهدة السلام مع مصر

أشعر بالقيء.. فنانة شهيرة تكشف عن إحساسها أثناء تقديم بعض مشاهد القبلات

هل انفصلت أصالة عن زوجها فائق حسن ؟

ميدو بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري: هذه قوة كولر

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات وتستمر للجمعة

بعد إصابتها بمرض نادر.. تطورات الحالة الصحية لابنة صلاح عبد الله

بورصة الدواجن والبيض اليوم.. انخفاض أسعار الفراخ ومفاجأة في سعر البانية

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية: كمية الوقود في مستشفيات جنوب غزة تكفي لثلاثة أيام فقط

المؤتمر الدولي لتحلية المياه يناقش أكثر من 50 مقترحا وورقة بحثية

وصف مثير من خالد الغندور للأهلي في رباعية الفريق الأحمر بمرمى الاتحاد

تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين بقيادة الجيش الثالث الميدانى ومحافظتي الشرقية والقليوبية

أخبار السيارات| تويوتا كورولا 2024 الجديدة تباع بهذا السعر .. إرشادات بسيطة لمعرفة صلاحية إطارات السيارة

انفراد.. أسباب الحكم على المتهمين بقـ ـتل الجنرال اليمني: جمع بينهم الشيطان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها ال 30.. 10 صور آثارت ضجة لرحمة أحمد

جمبسوت لافت.. ساندي تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

تضامنًا مع الشعب الفيتنامي.. تفاصيل محاكمة محمد علي كلاي من أمريكا

جددي سفرتك.. طريقة تحضير قطع زبدة الفستق

فيديو

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

تخفيض 50٪.. تفاصيل عرض مصر للطيران على الرحلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-