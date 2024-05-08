محافظ الشرقية يشيد بإنتاجية الشركات خلال تفقده المنطقة الصناعية بالزوامل

أشاد الدكتور ممدوح غراب بدور المناطق الصناعية الرائد بمحافظة الشرقية في الصناعة ودفع عجلة التنمية ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية خلال الفترة الحالية تشهد طفرة واهتمام واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة الفرصة أمام الكيانات الإقتصادية للتوسع في إقامة المزيد من الإستثمارات وتسعى الدولة جاهدة لإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية من خلال تمكين القطاع الخاص للتوسع في استثماراتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل حقيقية للشباب .

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمجموعة شركات المسابك بالزوامل (بساتين الاسماعيلية) والتي تعمل في مجال الصناعات المعدنية.

قدم رئيس مجلس الإدارة عرضا توضيحيا عن نشأة المجموعة واستثماراتها في السوق المصري ، وأشار إلى إنشاء المجموعة عام 1984 م ، كشركة مساهمة مصرية تعمل وفق قانون الاستثمار وتهدف لتوفير صناعات معدنية ذات جودة عالية وبسعر يناسب المواطن المصري ، وبقدرة تنافسية عالية تسمح لها بالتصدير لأكثر من دولة حول العالم ويعمل بها ١٣٥٠ عاملا وخلال الـ ٣ سنوات القادمة مستهدف أن يصلوا إلى ٢٠٠٠ عامل وتسعى الشركة الي زيادة الموارد الدولارية للدولة بزيادة مخصصات التصدير إلى ٥٠ % من الإنتاج.

حرص محافظ الشرقية على متابعة سير العمل بالشركات وتفقد خطوط الإنتاج التي تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ، مشيداً بجهود العاملين الذين يؤدون أعمالاً شاقة بطبيعة عملهم والتزامهم بتطبيق إجراءات الأمان والسلامة والصحة المهنية مؤكداً أن هذه الجهود محل اعتزاز وتقدير لدورهم في دفع مسيرة البناء والإنتاج.

وأكد محافظ الشرقية أن زيارته اليوم للمنطقة الصناعية بالزوامل(بساتين الإسماعيلية ) تأتى فى إطار حرص الدولة على تشجيع رجال الأعمال وجذب المستثمرين وتعظيم الصناعة المصرية والتقليل من الإعتماد على الإستيراد ، وتهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الإستثمارات ولتوفير فرص عمل للشباب الجاد الراغب في حياة كريمة.

وأضاف محافظ الشرقية أن المنطقة الصناعية بالزوامل شهدت إهتماماً بالغاً برفع كفاءة البنية التحتية حيث تم رفع كفاءة مرفق المياه بتشغيل 5 آبار مياه لتغطية احتياجات المنطقة ، بجانب الإنتهاء من إعداد المقايسات اللازمة لدعم منظومه الصرف الصحي ، بخلاف رفع كفاءة منظومة الكهرباء حيث تم تركيب 70 محول كهرباء لزيادة القدرة الفعلية واستبدال خطوط الكهرباء الهوائيه بخطوط أرضية ، وكذلك رصف ورفع كفاءة المدخل الرئيسي المؤدي للمنطقة بطول 300 م ومتوسط عرض 15 متر ، بجانب إنشاء وحده إطفاء علي مساحه 700 متر ، وجاري التنسيق مع الجهات المعنية لإقامة نقطة شرطة للمنطقة وموقف عمومي للسيارات ومعرض ربع سنوي لعرض منتجات الشركات وطرحها أمام المواطنين.

جدير بالذكر ان المنطقة الصناعية بالزوامل (بساتين الإسماعيلية) بمركز بلبيس والمُقامة على مساحه 1484 فدان تضم 1350 منشأه صناعية تعمل في مجالات صناعة المواد الغذائية والورقية والمعدنية والكهربية ومواد البناء بقوة 70000 عامل.

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